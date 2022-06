Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς κλήθηκε σε camp των Μάβερικς και προκάλεσε τα πιτσιρίκια σε «μάχη» που βγήκε απόλυτα κερδισμένος μοιράζοντας... αδίστακτες τάπες.

Κάτι παραπάνω από άνιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η «μάχη». Ένας γίγαντας 224 εκατοστών απέναντι σε ένα παιδί. Ωστόσο η εικόνα του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς στο camp του Ντάλας Μάβερικς είναι ξεκαρδιστική. Αγαπητός στο κοινό και γνωστός για την χιουμοριστική του διάθεση, ο θηριώδης σέντερ προκάλεσε τα πιτσιρίκια να του βάλουν έστω ένα καλάθι.

Ποια η τύχη τους; Ο Μαριάνοβιτς μοίραζε... αδίστακτες τάπες τη μία μετά την άλλη. Χωρίς καν να προσπαθήσει. Εξαφανίζοντας την μπάλα από το οπτικό πεδίο κάθε φιλόδοξου μικρού Τεξανού!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Μαριάνοβιτς να μοιράζει τάπες:

Bobi had no mercy at hoop camp 😂 🚫@ChickfilA | @BobanMarjanovic pic.twitter.com/h481zvC7oD