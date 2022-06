Ο Κλέι Τόμσον «πυροβόλησε» πέντε φορές από την περίμετρο τους Σέλτικς κι ανέβηκε στην δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία των τελικών του NBA, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Γουόριορς έκαναν το 3-2 στους τελικούς του NBA με τους Σέλτικς, καθώς επικράτησαν με 104-94 στο Chase Center, με τον Κλέι Τόμσον να είναι κομβικός με 21 πόντους και 5/11 τρίποντα. Παράλληλα, ο πολύπειρος σουτέρ έφτασε και σε ένα σημαντικό ατομικό επίτευγμα.

Πιο συγκεκριμένα, «σκαρφάλωσε» στην δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία των NBA Finals. Ο Τόμσον έφτασε τα 104 και ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που πλέον μένει τρίτος στη σχετική κατάταξη με 101.

Πρώτος στην λίστα -και με σημαντική διαφορά από τον Τόμσον- είναι ο Στεφ Κάρι (ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν... άσφαιρος, καθώς είχε 0/9 τρίποντα στο Game 5) με 146.

