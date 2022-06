Ο ηγέτης των Γουόριορς έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό στο Game 5 με τους Σέλτικς και, παρά τη νίκη της ομάδας του, ολοκλήρωσε τον τελικό με 0/9 τρίποντα.

Τα σερί είναι για να σπάνε και αυτό δε θα μπορούσε να μην ισχύει και για τον σπουδαίο Στεφ Κάρι, ο οποίος στον πέμπτο τελικό των NBA Finals πέτυχε μεν 16 πόντους απέναντι στους Σέλτικς, όμως ήταν ιδιαίτερα άστοχος με 7/22 σουτ εντός πεδιάς, αλλά κυριότερα 0/9 τρίποντα.

Οι Γουόριορς νίκησαν με 104-94 παρά την κακή βραδιά του ηγέτη τους, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του έμεινε χωρίς τρίποντο σε αγώνα των playoffs. Ο πολύπειρος σκόρερ μετρούσε 132 σερί αγώνες με τουλάχιστον ένα εύστοχο σουτ από την περίμετρο!

Στο μεταξύ, έσπασε ακόμη ένα προσωπικό του σερί. Είχε 233 συνεχόμενους αγώνες σε regular season και playoffs με τουλάχιστον ένα τρίποντο. Ο Κάρι είχε να τελειώσει αγώνα δίχως να βρει στόχο από απόσταση από τον Νοέμβριο του 2018, σε ήττα των Γουόριορς από τους Μπακς.

Steph Curry 3-PT FG made streaks (All longest in NBA history)



— 233 straight games in reg. season & playoffs

— 132 career playoffs games with at least 1 make

— 38 straight playoffs games with multiple makes



It all ended tonight. pic.twitter.com/BOvibHfWGm