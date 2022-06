Οι Μέμφις Γκρίζλις ανανέωσαν το συμβόλαιο του προπονητή τους, Τέιλορ Τζένκινς.

Ο Τέιλορ Τζένκινς ανανέωσε τη συνεργασία του, με πολυετές συμβόλαιο, με τους Μέμφις Γκρίζλις. Ο πρώην βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Ατλάντα Χοκς ολοκλήρωσε την τρίτη σεζόν του στο Μέμφις, οδηγώντας την ομάδα του σε ρεκόρ 56-26 και μέχρι τα ημιτελικά της Δύσης.

Εκεί αποκλείστηκαν από τους φιναλίστ των NBA Finals, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Το ρεκόρ του Τζένκινς στον πάγκο των Γκρίζλις είναι 128-99, ενώ φέτος ήταν στη 2η θέση για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Ήδη στο Μέμφις θα μείνει ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, ο οποίος υπέγραψε επέκταση, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Τζα Μοράντ σε λίγες εβδομάδες.

