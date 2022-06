Ο Στέφ Κάρι έδωσε μοναδική παράσταση για το break στη Βοστώνη (43π., 10ριμπ.) και είναι εκεί για να... θυμίσει στους Γουόριορς όσα πρέπει να έχει κανείς για να φτάσει στο δαχτυλίδι!

Δύο ημέρες νωρίτερα στο ίδιο παρκέ και καθισμένος στον πάγκο, κοιτούσε το κενό και χαμογελούσε. Όσο το σκορ βρισκόταν υπέρ της Βοστώνης και η κλεψύδρα για το 2-1 άδειαζε βασανιστικά γρήγορα για την ομάδα του. Τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/06) χαμογέλασε ξανά! Αυτή τη φορά έβλεπε τον φετινό... κανόνα να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του.



Οι Γουόριορς αρνούνται να ηττηθούν μετά από ένα κακό αποτέλεσμα στα playoffs. Το ρεκόρ τους σε αυτή την εξίσωση είναι 6-0 και ο παράγοντας του Game 4 με τους Σέλτικς στα NBA Finals έχει ονοματεπώνυμο!



Το χρυσό παιδί με το «30», ο Στεφ Κάρι, έκανε ένα ματς προσωπική υπόθεση. Πόνεσε στο προηγούμενο, όμως έσφιξε τα δόντια, επέστρεψε από τον τραυματισμό του και ήταν η πρώτη γραμμή των «πολεμιστών». Με το χέρι αλφάδι και το μασελάκι στο πλάι!



Στο Game 4 ο Κάρι μιλούσε όταν ήθελε! Και... ήθελε επί 41 λεπτά που πάτησε στον αγωνιστικό χώρο. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 43 πόντους (7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 8/9 βολές), ενώ είχε μαζέψει10 ριμπάουντ για το double-double, αλλά μοίρασε και 4 ασίστ.



Ίσως η στατιστική του στον συγκεκριμένο αγώνα να βαδίζει πάνω στα... συνηθισμένα του. Ίσως πάλι η πορεία του στους τελικούς των παρκέ να έχει φέρει και άλλες «40άρες» στην postseason. Η καθεμία με την σημασία της.





Το ξεκίνησε το 2013 ως ένας από τους «νέους» ακόμα της Λίγκας. Για να φτάσει μέχρι και σήμερα ως ο δεύτερος... γηραιότερος που σημειώνει 40-10 στα πεπραγμένα ενός αγώνα πίσω μόνο από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο οποίος σε μία κίνηση αναγνώρισης των όσων παρουσιάζει ο Κάρι στα παρκέ έγραψε «Ο Chef είναι ΤΡΕΛΟΣ».



Και αυτό απέδειξε κόντρα στη Βοστώνη. Την... βουβή τρέλα που έχει και που χρειάζεται ένας ταπεινός σούπερ σταρ για να βγει νικητής στη μάχη επίδειξης κόντρα στην πολυφωνία.

Ο Κάρι έχει φροντίσει να... προετοιμάσει το μπασκετικό κοινό για μία τέτοια βραδιά. Ολόκληρη η σειρά με τους Σέλτικς δείχνει τα στοιχεία του MVP εαυτού του. Στα τέσσερα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ο Chef καταγράφει 34.3 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας 50% στο σουτ εντός παιδειάς και 49(!) στο τρίποντο.

Μαζεύει 6.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, μοιράζει 3.8 ασίστ, ενώ έχει και 2 κλεψίματα. Να βρούμε κάτι που δεν μπορεί να κάνει; Να χάσει το πρωτάθλημα έτσι απλά από τα χέρια του. Αλλά και τον πρώτο τίτλο του Πολυτιμότερου παίκτη των τελικών, αφού στα τρία προηγούμενα πρωταθλήματα είχε καταλήξει σε Ιγκουοντάλα (2015) και ο Ντουράντ (2017 και το 2018).

Stephen Curry this Finals:



34.3 PPG (!)

6.3 RPG

3.8 APG

2.0 SPG

50.0 FG% (!!)

49.0 3P% (!!!)



Literally doing it all. pic.twitter.com/LCfdi1wHA5