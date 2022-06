Οι Μιλγουόκι Μπακς επιθυμούν να κρατήσουν στο δυναμικό τους τον βοηθό του Μπουντενχόλζερ, Τσαρλς Λι, ο οποίος δέχεται προτάσεις από διάφορες ομάδες για την θέση του head coach, κάνοντάς του... προαγωγή.

Οι μεταγραφικές κινήσεις και το...παζάρι της αγοράς στο ΝΒΑ παίρνει έκταση και στους βοηθούς προπονητών, με τα ονόματα στις λίστες των ομάδων για την θέση του head coach όλο να πληθαίνουν.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι από εκείνες τις ομάδες που είδαν ήδη έναν βοηθό να αποχωρεί, αφού ο Ντάρβιν Χαμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα καθοδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς από την κορυφή του πάγκου την ερχόμενη σεζόν.

Τα «ελάφια» θέλοντας να διατηρήσουν τον κορμό του προπονητικού τιμ, έδωσαν προαγωγή στον Τσαρλς Λι, επίσης βοηθό του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ανεβάζοντάς τον ένα σκαλί πιο κοντά στον βασικό προπονητή, ως associate head coach. Ο Λι είναι υποψήφιος σε πολλές ομάδες για την θέση του κεντρικού τεχνικού τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι ψηλά στην λίστα των Γιούτα Τζαζ μέχρι στιγμής.

Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια.

Sources: Bucks are promoting assistant Charles Lee to associate head coach under Mike Budenholzer. Lee has been a head coaching candidate for several teams over the past two seasons, and remains a candidate for the Jazz’s current opening. Milwaukee prioritized a new deal for Lee.