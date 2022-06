Όσο κι αν τραβήξει μόνος ο Κάρι, όσο κι αν ο Κλέι τον πλησιάσει, αν αληθεύει ότι «δίχως τον Ντρέιμοντ δεν θα ήμασταν η ομάδα που βλέπει τώρα ο κόσμος», ο Γκριν είναι απαραίτητος για το break των Γουόριορς στη Βοστόνη.

Η παραδοχή πως έπαιξε σκ@@@, είναι μια αρχή. Για την ακρίβεια, είναι η ... ωμή αλήθεια για τον 3ο τελικό, εκεί όπου η Βοστόνη πήρε κεφάλι με 2-1 στη σειρά με τους Γουόριορς. Οι «πολεμιστές» όσο κι αν έβλεπαν τον Κάρι να φτάνει στους 31 πόντους και τον Κλέι Τόμπσον ν' ακολουθεί με 25, είχαν ανάγκη από μεγαλύτερες και περισσότερες βοήθειες.

Ο Γκριν των 2 πόντων, ο Λούνεϊ των 6 και ο Πουλ των 10 δεν μπορούν να είναι αρκετοί όταν οι Σέλτικς ανεβαίνουν πολύ στο σκορ. Και κάπου εκεί, η κουβέντα επικεντρώνεται στο όνομα του Power Forward του Γκόλντεν Στέιτ.

Αν ο Κάρι παίξει κανονικά παρά το τραυματισμένο του πόδι από την πτώση του Χόρφορντ πάνω του στο φινάλε του 3ου τελικού, αν ο Κλέι συνεχίσει να τον εξυψώνει προκειμένου να πεισμώσει, τότε ο Γκριν ΟΦΕΙΛΕΙ να εμφανιστεί σε σούπερ κατάσταση. Γιατί οι αριθμοί του από το τρίτο παιχνίδι της σειράς, είναι τέτοιοι που προκαλούν απογοήτευση. Και φυσικά προκάλεσαν και τη δική του.

Παίρνοντας... με τη σειρά τα στατιστικά, ο Ντρέιμοντ είχε 2 πόντους, 3 ασίστ, 4 ριμπάουντ και... 5 φάουλ. Αποβλήθηκε στην προσπάθεια των Γουόριορς να διεκδικήσουν το break από το πρώτο ματς της Βοστόνης προκειμένου να είναι κάπως πιο ευνοϊκή η συνέχεια.

Αν και αυτή η συνέχεια μόνο... προβλέψιμη δεν μπορεί να είναι. Με αυτές τις ομάδες και με όσα έχουμε δει σε όλα τα φετινά Playoffs με τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να παρουσιάσει κάθε αντίπαλος.

"We would not be the Warriors without Draymond. He is one of the best players I've ever played with. He is one of the smartest players I've ever played with."



Klay Thompson on what Draymond Green means to the @warriors. pic.twitter.com/uUPWKGnPPA