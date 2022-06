O Μάρκους Σμαρτ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο, χωρίς να βλέπει το καλάθι, πριν το τζάμπολ του Game 3 των NBA Finals, ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Μάρκους Σμαρτ θα πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά. Με τέτοιο σουτ που πέτυχε, λίγο πριν από το τζάμπολ του Game 3 των NBA Finals, ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς;

Ο Σμαρτ, μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη προθέρμανση πήγε προς τον πάγκο των Σέλτικς. Αφού γύρισε την πλάτη του στην μπασκέτα, σούταρε χωρίς να βλέπει. Και ευστόχησε!

Δείτε το βίντεο:

Marcus Smart is doing some crazy trickshot before the game 👀pic.twitter.com/V0i3paZbub