Η τριπλέτα Κάρι-Τόμπσον-Γκριν κυνηγά τους Πάρκερ-Τζινόμπιλι-Ντάνκαν για να τους... πιάσει στην κορυφή.

Παρέα οι Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν έχουν πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα στους Γουόριορς, ενώ πρωταγωνίστησαν σε μεγάλες νίκες της ομάδας στα playoffs την τελευταία δεκαετία.

Η συγκεκριμένη τριπλέτα μετρά μαζί 18 νίκες στα playoffs και στοχεύει πλέον στην πρώτη θέση όλων των εποχών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η φοβερή τριάδα του Σαν Αντόνιο των Τιμ Ντάνκαν, Μανού Τζινόμπιλι και Τόνι Πάρκερ βρίσκεται στην κορυφή με 19 νίκες παρέα. Την τρίτη θέση κατέχουν οι Μπερντ, ΜακΧέιλ και Πάρις που έμειναν στις 16 με τους Σέλτικς.

Οι... πολεμιστές φιλοξενούνται (04:00, Cosmote Sport, live Gazzetta) απόψε στη Βοστώνη και η τριπλέτα με το πρωταθληματικό DNA των Κάρι, Τόμπσον και Γκριν έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία και να φτάσει την μαγική τριάδα των... σπιρουνιών, παλεύοντας στη συνέχεια να βρεθεί μόνη της στην πρώτη θέση.

Tρεις παίκτες που... ταίριαξαν, αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια και έχουν δημιουργήσει ένδοξες στιγμες για τους Γουόριορς από το 2015 μέχρι σήμερα. Τρεις αθλητές που επιλέχθηκαν από το Γκόλντεν Στέιτ στο draft και έκαναν τον σύλλογο να αισθάνεται δικαιωμένο για την επιλογή του, αφού πάνω τους... χτίστηκαν όλες οι επιτυχίες.

The trio of Stephen Curry, Klay Thompson and Draymond Green has won 18 Finals games together.



According to @EliasSports, that’s one shy of matching the most by any All-NBA trio in the last 50 seasons. pic.twitter.com/Mq6dcFkAD4