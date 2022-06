Συμπληρώνονται 21 χρόνια από τη βραδιά που ο Άλεν Άιβερσον πρωταγωνίστησε σε μια φάση που έμελλε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα trademarks του ΝΒΑ. Το φημισμένο «step over» στον Τάιρον Λου!

Ήταν 6 Ιουνίου 2001 και πιο συγκεκριμένα ο πρώτος τελικός του ΝΒΑ μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Φιλαντέλφεια Σίξερς στο «Staples Center».

Θύμα» του «Answer» ήταν ο Τάιρον Λου, ο οποίος είχε επωμιστεί το δύσκολο έργο να τον περιορίσει. Φευ... Ένα λεπτό πριν από το τέλος και της παράτασης, ο σούπερ σταρ των 76ers έμελλε να ευστοχήσει σε ένα... trademark σουτ από την γωνία έχοντας «αδειάσει» τον Λου με μία «σταυρωτή» ντρίπλα.

Ο μετέπειτα προπονητής του ΝΒΑ βρέθηκε ξαπλωμένος στο παρκέ και ο Άιβερσον είχε στείλει μπάλα... συστημένη στο αντίπαλο καλάθι. Και να 'ταν μόνο αυτό; Στη συνέχεια... πέρασε πάνω από τον Τάιρον Λου, σε μία από τις μεγαλύτερες disrespectful στιγμές στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η Φιλαντέλφια είχε αποδράσει με τη νίκη από το Λος Άντζελες με σκορ 107-101 στην έξτρα περίοδο με τον Άιβερσον να είχε 48 πόντους με 15/33 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/9 βολές, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 λάθη σε 52 λεπτά!

😂 This kid asked Allen Iverson to step over him like he did Ty Lue!



pic.twitter.com/xPM3gPlZ2W