Οι Γουόριορς προσέθεσαν ακόμη μία νίκη στα βιβλία των NBA Finals κόντρα στους Σέλτικς με τους Κάρι, Τόμσπον και Γκριν να φτάνουν τις 18 ως... τριπλέτα και να βρίσκονται μία ανάσα από την Big 3 των Spurs.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Game 2 των NBA Finals κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους και να φτάσουν σε μία... σαρωτική νίκη με 107-88 που έφερε την σειρά με τους Σέλτικς στο 1-1.

Ο Στεφ Κάρι ήταν εκείνος που «έσυρε» τον χορό σκοράροντας 29 πόντους με 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Οι Γκριν και Τόμπσον, οι άλλοι δύο της μεγάλης... τριπλέτας των «Πολεμιστών» προσέθεσαν 9 πόντους (5ριμπ., 7ασ.) και 11 (3ριμπ., 2κλ.) αντίστοιχα αν και η ευστοχία του Κλέι έμοιαζε να αγνοείται.

Παρόλα αυτά, Κάρι-Τόμπσον και Γκριν μετρούν πλέον 18 ροζ φύλλα αγώνα στα ΝΒΑ Finals και είναι έτοιμοι να «κατακτήσουν» ένα μοναδικό κλαμπ, στο οποίο υπάρχουν κορυφαίοι All-Time Big των ομάδων. Ανάμεσα σε αυτούς και οι σπουδαίοι «3» των Σαν Αντόνιο Σπερς... Τιμ Ντάνκαν, Τόνι Πάρκερ και Μανού Τζινόμπιλι που έφτιαξαν την δική τους δυναστεία και τη δεδομένη στιγμή είναι μόλις μία νίκη μακριά από τους παίκτες των Γουόριορς στους τελικούς έχοντας 19.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στεφ και η... παρέα του έχουν την δυνατότητα να περάσουν στην κορυφή της 50ετίας με τις περισσότερες επικρατήσεις στα Finals.

The trio of Stephen Curry, Klay Thompson and Draymond Green has now won 18 Finals games together. That's one shy of matching the most by any All-NBA trio in the last 50 seasons (h/t @EliasSports).



Tim Duncan, Tony Parker and Manu Ginóbili won 19 Finals games as a trio. pic.twitter.com/igoHMhvUNG