Τέιτουμ: Στην... εξίσωση με ΛεΜπρόν, Μπερντ κα Πιρς

Mπορεί οι Σέλτικς να ηττήθηκαν όμως ο Τέιτουμ μπήκε σε ξεχωριστή λίστα.

Οι Γουόριορς ισοφάρισαν στους τελικούς σε 1-1, παίζοντας εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Σέλτικς. Ο Τέιτουμ πάλεψε με τους 28 πόντους του, αλλά δεν ήταν αρκετοί για το ροζ φύλλο αγώνα.

Παρόλα αυτά κατάφερε να μπει σε ένα κλειστό club με φίλους. Ο JT έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Σέλτικς με 500+ πόντους, 100+ ριμπάουντ και 100 ασίστ σε μια post season, κάτι που είχε πετύχει στο παρελθόν οι Πολ Πιρς και Λάρι Μπερντ. Επιπλέον είναι πλέον ο δεύτερος νεότερος παίκτης που το καταφέρνει αυτό, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το Game 3 έρχεται τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου ο Τέιτουμ και οι Σέλτικς θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Jayson Tatum became the 3rd player in Celtics history with 500 Pts, 100 Reb and 100 Ast in a single postseason, joining Paul Pierce and Larry Bird (3x).



He also became the 2nd-youngest player to accomplish this, trailing only LeBron James in 2007. pic.twitter.com/pOHuJmTIIx