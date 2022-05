Οι Σέλτικς μπαίνουν με ένα επιπλέον... όπλο στο Game 7 (03:30) κόντρα στους Χιτ.

Μετά τη νίκη των Χιτ στο Game 6 με τα... όργια του Μπάτλερ, η σειρά των τελικών Ανατολής οδηγήθηκε σε έβδομο ματς, το οποίο θα γίνει απόψε (03:30).

Πάντως τα πεπραγμένα της Βοστώνης μέσα στη σεζόν, την κάνουν να αισιοδοξεί για την κρίσιμη αναμέτρηση, αφού πάντα η ομάδα του Ουντόκα ξυπνά μετά από ήττα στην φετινή postseason. Οι Κέλτες μετρούν ρεκόρ 6-0 στα playoffs, όταν προέρχονται από ήττα στο προηγούμενο ματς. Μάλιστα μετά από ήττες οι Σέλτικς επικρατούν των αντιπάλων τους με μέσο όρο 17.8 πόντων.

Η συγκεκριμένη διαφορά είναι και η τέταρτη καλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ. Πάντως το Μαϊάμι έχει δείξει πολύ σκληρό κατά τη διάρκεια των playoffs και αναμένεται σπουδαία μάχη, με τους Ουόριορς να περιμένουν στους τελικούς.

The Celtics are seeking to improve to 6-0 following a loss this postseason.



Boston has outscored teams by an average of 17.8 PPG after losses, the 4th-highest average in a single postseason in NBA history (min. 3 games). pic.twitter.com/XniEzQumTP