Ο Τζέισον Τέιτουμ έφυγε με το διπλό από το Μαϊάμι και θύμισε τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι το είδωλο του Τζέισον Τέιτουμ και σίγουρα ο Black Mamba θα τον βλέπει από εκεί ψηλά και θα είναι περήφανος για τη δουλειά και την εξέλιξη του.

Οι Κέλτες επικράτησαν και στο Game 5 των Χιτ, έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών Ανατολής και θέλουν άλλη μια νίκη για να περάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο JT είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ανεβάζοντας την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο και έγραψε ιστορία. Ο ηγέτης της Βοστώνης σε ηλικία 24 ετών και 83 ημερών, είναι πλέον ο δεύτερος νεότερος στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τους 1.500 πόντους στα playoffs. Μόνο ο τεράστιος Κόμπι έχει φτάσει σε αυτή την επίδοση σε μικρότερη ηλικία.

Ο Τέιτουμ δείχνει αποφασισμένος φέτος να φτάσει στο πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας. Απέκλεισε τους πρωταθλητές Μπακς του Αντετοκούνμπο και βρίσκεται μια ανάσα από το να πετάξει εκτός και το Μαϊάμι που είχε φέτος το κορυφαίο ρεκόρ στην Ανατολή.

