Ξέσπασμα του δακρυσμένου Κερ για το μακελειό στο Τέξας: «Βάζετε την εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας» (vid)

Πρωτοφανές ξέσπασμα έκανε ο Στιβ Κερ με αφορμή το μακελειό στο δημοτικό σχολείο του Τέξας, καθώς εξαπέλυσε επίθεση στους 50 γερουσιαστές λέγοντας απλά ότι «βάζετε την εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας».

Με τρεμάμενη φωνή και με κόπο να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν είχε καμία διάθεση να μιλήσει για μπάσκετ μετά το Game 4 των τελικών της Δύσης παρά μόνο να ξεσπάσει για τα όσα έγιναν σε απόσταση 570 χιλιομέτρων από το «American Airlines Center» του Ντάλας!

«Πότε θα κάνουμε κάτι; Έχω κουραστεί να έρχομαι εδώ και να δίνω συλλυπητήρια στις κατεστραμμένες οικογένειες. Έχω κουραστεί να υπάρχει ενός λεπτού σιγής. Αρκετά! Υπάρχουν 50 γερουσιαστές αυτή τη στιγμή που αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για οπλοκατοχή, το οποίο βρίσκεται εκεί για δύο χρόνια. Και υπάρχει λόγος που δεν θα το ψηφίσουν: Για να διατηρήσουν την εξουσία» είπε αρχικά ο Στιβ Κερ και συνέχισε:

«Σας ρωτάω, Μιτς ΜακΚόνελ, όλους εσάς τους γερουσιαστές που αρνείστε να κάνετε οτιδήποτε για τη βία, τους πυροβολισμούς στα σχολεία, τους πυροβολισμούς στα σουπερμάρκετ, σας ρωτώ: Θα βάλετε τη δική σας επιθυμία για εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας; Γιατί έτσι φαίνεται. Αυτό κάνουμε κάθε εβδομάδα».

Και κατέληξε: «Αρκετά! Θέλω όμως όσοι το ακούνε αυτό να σκεφτούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Πώς θα νιώθατε εάν συνέβαινε σε εσάς αυτό; Δεν γίνεται απλά να καθόμαστε εδώ και απλά να κάνουμε ενός λεπτού σιγής και μετά να βγούμε και να φωνάζουμε 'πάμε Ουόριορς ή πάμε Μάβερικς'. Μας κρατούν όμηρους 50 γερουσιαστές στην Ουάσιγκτον που αρνούνται να το θέσουν ακόμη και σε ψηφοφορία, παρά τα όσα θέλουμε εμείς οι Αμερικανοί. Δεν θα το ψηφίσουν γιατί θέλουν να κρατήσουν τη δική τους εξουσία. Είναι αξιολύπητο. Αρκετά!».

