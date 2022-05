Tο ποσό των 100 χιλιάδων δολαρίων καλούνται να καλύψουν οι Μάβερικς για την συμπεριφορά του πάγκου τους στα παιχνίδια με τους Ουόριορς με τα πρόστιμα για το Ντάλας να αγγίζουν τα 175.000 δολάρια στα φετινά playoffs.

Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο 100.000 δολαρίων στους Ντάλας Μάβερικς «επειδή συνέχισαν να παραβιάζουν τους κανόνες της λίγκας σχετικά με την ευπρέπεια του πάγκου της ομάδας» στην τελική σειρά της Δύσης, απέναντι στους Ουόριορς.

Συγκεκριμένα, στην σχετική αναφορά, γίνεται λόγος για αρκετούς παίκτες και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου που «στάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πάγκο της ομάδας των Μάβερικς, απομακρύνθηκαν από αυτόν και ήταν έτοιμοι να...εισβάλλουν στο γήπεδο» στην ήττα με 126-117 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, ο... πονοκέφαλος για τον Μαρκ Κιούμπαν δεν σταματά σε αυτό, αφού τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην ομάδα του έχουν φτάσει τα 175.000 δολάρια στα φετινά playoffs. Ξεκινώντας από το Game 2 με τους Σανς στα ημιτελικά της περιφέρειας με 25.000 και άλλες 50.000 στο νικητήριο παιχνίδι της σειράς με το Φοίνιξ.

