Μία από τις φάσεις που ήταν επί σειρά ετών highlight σε σήμα εκπομπών του ΝΒΑ, ήταν και το... μυθικό κάρφωμα του Σκότι Πίπεν στον Πάτρικ Γιούιν, στα playoffs του 1994!

Ήταν η εποχή που ο Σκότι Πίπεν τραβούσε μόνος του το κουπί των Σικάγο Μπουλς, αφού είχε αποχωρήσει -προσωρινά- από την ενεργό δράση ο Μάικλ Τζόρνταν.

Κατά τη διάρκεια της β' φάσης των playoffs στην Ανατολική Περιφέρεια και δη στο Game 6 με τους Νιου Γιορκ Νικς, ο «Ινδιάνος» είχε καρφώσει εντυπωσιακά μπροστά από τον Πάτρικ Γιούιν, ενώ στη συνέχεια δεν έδειξε τον... απαιτούμενο σεβασμό στον σέντερ των Νικς. Συγκεκριμένα, εκτός του ότι τον έκανε ένα... μεγαλοπρεπέστατο πόστερ, στη συνέχεια τον ξάπλωσε φαρδύ-πλατύ στο παρκέ!

Για την ιστορία, οι Μπουλς είχαν κερδίσει με 93-79 (Αρμοστρονγκ 20π., Γκραντ 16π., Πίπεν 13π., Μάιερς 10π.-Γιούιν 26π., Σταρκς 18π., Χάρπερ 11π., Οκλι 10π.) είχαν φέρει τη σειρά στα ίσια (3-3) αλλά στο Game 7 οι Νικς είχαν πάρει τη πρόκριση.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει πριν από 28 χρόνια!

28 years ago today, Scottie Pippen did this to Patrick Ewing!



Is this the most disrespectful dunk ever?



pic.twitter.com/AfLmK3FMHZ