Ο Αλ Χόρφοντ θα δώσει κανονικά το «παρών» στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής απέναντι στους Σέλτικς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική.

Οι Σέλτικς αντιμετωπίζουν τους Χιτ στο Game 2 των τελικών της Ανατολής και όπως φαίνεται θα έχουν βοήθεια από τον Αλ Χόρφορντ σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, όπου γνώρισαν και την ήττα. Ο Δομινικανός σέντερ είχε ενταχθεί στο πρωτόκολλο κορονοϊού και βρισκόταν σε καραντίνα.

Η ομάδα της Βοστώνης αρχικά «αναβάθμισε» την κατάσταση του παρουσιάζοντάς τον ως αμφίβολο για το παιχνίδι. Ωστόσο, λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου Σαμς Τσαράνια, έγινε γνωστό πως ο Χόρφορντ θα είναι στη διάθεση του Ίμε Ουντόκα για το Game 2 με του Μαϊάμι.

Celtics‘ Al Horford will play in Game 2 vs. Miami tonight.