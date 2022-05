Ο Λούκα Ντόντσιτς αποχώρησε από το Game 1 της σειράς ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με μία πελώρια γρατζουνιά στο πρόσωπό του!

Ο Λούκα Ντόντσιτς διαπίστωσε πως η τεράστια... χαρακιά στο πρόσωπό του τον κάνει να δείχνει πιο σκληρός. Ένα ακόμη... κατόρθωμα στο βιογραφικό του.

Και η πιστοποίηση πως στα playoffs όλα επιτρέπονται. Και όσο η οσμή των τελικών του ΝΒΑ γίνεται πιο έντονη, τόσο πιο έντονα θα είναι και τα σημάδια στο κορμί του.

Η αλήθεια είναι πως ο Σλοβένος θα προτιμούσε να... πνίξει τον πόνο του (κυριολεκτικό και μεταφορικό) με μία κρύα μπύρα, όπως τον εμφάνιζε να κάνει πριν το Game 1 μία φωτογραφία. Τελικά και η φωτογραφία αποδείχτηκε παλιά - σύμφωνα με τους Μάβερικς - και ο Ντόντσιτς δεν έχει χρόνο να σκεφτεί, αφού το Game 2 πλησιάζει απειλητικά.

Luka Doncic having himself a beer the morning of Game 1 with Boban Marjanovic and Mavs assistant Igor Kokoškov 🍻



(via @greenlight) pic.twitter.com/KrIyHfZfe5