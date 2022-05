Οι Μάτζικ στάθηκαν τυχεροί και κέρδισαν τη Draft Lottety, παίρνοντας το Νο.1 στο draft του 2022.

Το Oρλάντο μπορεί να χαμογελάει χανά. Οι Μάτζικ θα διαλέξουν πρώτοι στο draft του 2022 (πέρυσι είχαν πάρει τον Τζέιλεν Σαγκς), αφού κέρδισαν την draft lottery που έγινε στο Σικάγο. Η ομάδα από το Ορλάντο έχει την ευκαιρία να πάρει ένα από τα καλύτερα prospects και οι ειδικοί αναφέρουν πως θα διαλέξουν ένα εκ των Τζαμπάρι Σμιθ, Τσετ Χόλμγκρεν και Πάολο Μπαντσέρο.

Στο Νο.2 θα επιλέξουν οι Θάντερ του Αλεξέι Ποκουσέφσκι, ενώ η Οκλαχόμα πήρε και το Νο.12, λόγω ανταλλαγής με τους Κλίπερς. Οι Ρόκετς που πέρυσι πήραν τον Τζέιλεν Γκριν, φέτος θα βρεθούν στο Νο.3.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Κινγκς που δεν έχουν και την καλύτερη φήμη με τους παίκτες που επιλέγουν, μα κυρίως με εκείνους που προσπερνούν στο draft, ενώ στο Νο.5 θα είναι οι Πίστονς που πέρυσι διάλεξαν στο Κέιντ Κάνινγχαμ στο Νο.1.

Oι Μπλέιζερς που έδιωξαν σχεδόν όλη την ομάδα και μένει να δούμε τι θα πράξουν με τον σταρ τους, Ντέιμιαν Λίλαρντ, θα επιλέξουν στο Νο.7. Το Πόρτλαντ βρίσκεται σε καθεστώς ολικού rebuild και θα συνεχίσει να παίρνει αποφάσεις με γνώμονο το μέλλον.

The 2022 #NBADraftLottery presented by State Farm is complete. pic.twitter.com/NUlGiluyAN

Αναλυτικά οι πρώτες 14 θέσεις του draft του 2022

Νο.1: Μάτζικ

Νο.2: Θάντερ

Νο.3: Ρόκετς

Νο.4: Κινγκς

Νο.5: Πίστονς

Νο.6: Πέισερς

Νο.7: Μπλέιζερς

The results for the Top 4 in the 2022 #NBADraftLottery presented by State Farm:



4. @SacramentoKings

3. @HoustonRockets

2. @okcthunder

1. @OrlandoMagic pic.twitter.com/qQ7MHj848n