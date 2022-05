Οι Μπακς ακύρωσαν την προβολή του Game 7 έξω από το γήπεδο μετά τους πυροβολισμούς

Οι Μπακς διεκδικούν απόψε (15/5, 22:30, LIVE από το Gazzetta) την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς ωστόσο ακύρωσαν την προβολή του Game 7 έξω από το Fiserv Forum μετά τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Deer District!

Οι Μιλγουόκι Μπακς δοκιμάζονται απόψε κόντρα στους Σέλτικς και ο νικητής του ματς προκρίνεται στους τελικούς της Ανατολής όπου περιμένουν ήδη οι Μαϊάμι Χιτ ωστόσο το Game 7 με τους «Κέλτες» δεν θα προβληθεί στις γιγαντοοθόνες πέριξ του Fiserv Forum.

Ο λόγος έχει να κάνει με τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο τέλος του προηγούμενου αγώνα της σειράς με τους Σέλτικς και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 20 φιλάθλων.

Έτσι αποφασίστηκε να μην υπάρξει τόσο μεγάλη συνάθροιση για λόγους ασφαλείας, την ώρα που οι εκτιμήσεις ανέφεραν πως περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι επρόκειτο να βρεθούν στην περιοχή του Deer District προκειμένου να παρακολουθήσουν το ματς. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν νεκροί ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις για το συμβάν.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αμφίβολος είναι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.



BREAKING according to Deer District website it seems Sunday’s watch party is canceled. @Bucks spokesperson just told me they will send out a statement with concrete details within 10 mins. @WISN12News pic.twitter.com/cO7slsGaDH