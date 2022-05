Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ ήταν απελπιστικά μόνοι στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Σέλτικς.

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Σέλτικς στο Game 6 και πλέον η πρόκριση θα κριθεί σε Game 7 στη Βοστώνη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός με 44 πόντους και 20 ριμπάουντ, ομως η εμφάνιση του δεν γλίτωσε τα ελάφια.

Ένα στατιστικό που δείχνει πως το Μιλγουόκι δεν είχε λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, είναι και η συνεισφορά των Αντετοκούνμπο και Χόλιντεϊ στο πρώτο ημίχρονο. Οι δυο τους είναι υπεύθυνοι για το 91% των πόντων των Μπακς στο πρώτο ημίχρονο, είτε σκοράροντας, είτε δίνοντας ασίστ.

Τα.... ελάφια πέτυχαν 43 πόντους στο ημίχρονο και ο Έλληνας σταρ μαζί τον κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό της ομαδας βοήθησαν στους 39 εξ αυτών. Σίγουρα είναι απαραίτητο στο Game 7 οι Μπακς να έχουν παραπάνω λύσεις στο σκοράρισμα από παίκτες όπως ο Λόπεζ, ο Πόρτις, ο Μάθιους και ο Άλεν. Παντώς ο Ιμπάκα που θα μπορούσε να είναι λύση για τη ρακέτα, o oποίος όμως χρησιμοποιειται ελάχιστα από τον Μάικ Μπουντενχόλζερ.Ο Σερζ έπαιξε μόλις ένα λεπτό στο Game 1 και δύο λεπτά στο δεύτερο παιχνίδι.

Giannis Antetokounmpo and Jrue Holiday accounted for 91% of the Bucks' 1st half production, scoring or assisting on 39 of the Bucks' 43 points. pic.twitter.com/6Hg30JtQ9U