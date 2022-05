Φοβερός Τόμπσον για τα 22 ριμπάουντ του Λούνεϊ: «Θα πρέπει να τον λέμε Ολάζουον πλέον»

Ο Κλέι Τόμπσον πέταξε μια φοβερή ατάκα για τον Κέβον Λούνεϊ μετά την πρόκριση των Ουόριορς στο Game 6.

Οι Ουόριορς επιβλήθηκαν με 110-96, έκαναν το 4-2 στη σειρά με τους Γκρίζλις και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019, έχοντας τον Κλέι Τόμπσον σε φοβερό βράδυ με 30 πόντους και 8/14 τρίποντα.

Εξαιρετικό ματς έκανε και ο Κέβον Λούνεϊ, ο οποίος κατέβασε 22 ριμπάουντ σε μια φανταστική επίδοση. Μετά το τέλος του ματς, ο Κλέι είχε κέφια και έδωσε νέο ψευδώνυμο στον συμπαίκτη του. «Θα πρέπει να λέμε τον Κέβον, Κέβον Ολάζουον. Το είδα στο instagram, δεν αξίζω να πάρω τα credits για αυτό. Αλλά ηταν ξεκαρδιστικό», ήταν τα λόγια του σουτέρ των πολεμιστών που ψάχνει το τέταρτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Klay Thompson gave Kevon Looney a new nickname.



“Kevon should go by Kevon Olajuwon.”