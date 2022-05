O Λούκα Ντόντσιτς έδειξε για άλλη μια φορά πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε ματς αποκλεισμού και το... πλήρωσαν οι Σανς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν άνετα με 113-86 και τον Λούκα Ντόντσιτς να τελειώνει το ματς με 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα. Aυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κρατήσει ζωντανό το Ντάλας και να στείλει τη σειρά των ημιτελικών Δύσης σε Game 7 στο Φοίνιξ, εκεί όπου θα κριθεί και η πρόκριση στους τελικούς περιφέρειας.

O Σλοβένος σταρ έδειξε την ποιότητα του ξανά σε ματς αποκλεισμού, σε αναμέτρηση δηλαδή που αν την χάσουν οι Μάβερικς, θα μείνουν εκτός συνέχειας. Ο Luka Magic μέτρα 39 πόντους μέσο όρο σε ματς αποκλεισμού και βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ιστορία του ΝΒΑ σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ΛεΜπρόν είναι τρίτος με 33.5 πόντους και ο Τζόρνταν είναι τέταρτος με 31.3 πόντους, αλλά ο Λούκα μέχρι στιγμής είναι... άπιαστος.

Επιπλέον ο Ντόντσιτς έφτασε τα πέντα ματς με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, αφήνοντας πίσω του τον Ντιρκ Νοβίτσκι για τα περισσότερα στην ιστορία του Ντάλας. Ο Γερμανός θρύλος του ΝΒΑ είχε 4 τέτοια ματς σε 145 παιχνίδια στα playoffs, ενώ ο Λούκα χρειάστηκε μόλις 22 αναμετρήσεις για να ξεπεράσει τον άνθρωπο που πήρε από το χεράκι του Ντάλας το 2011 και το οδήγησε στο πρωτάθλημα κόντρα στους Χιτ των ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος.

Luka Doncic has averaged 39.0 points when facing elimination in his career, the highest scoring average in those situations in NBA history (min. 3 games). pic.twitter.com/TeS32DTT9w