Κάρι: «Ένιωσα για λίγο ότι γίναμε trade στους Κινγκς» (vid)

Ο Στεφ Κάρι μίλησε μετά την νίκη των Ουόριορς επί των Γκρίζλις και αστειεύτηκε για το γεγονός πως ο Μάικ Μπράουν έγινε ο head coach των Κινγκς, αλλά και των «Πολεμιστών» την ίδια μέρα.

Ο Στιβ Κερ έλειπε από την κορυφή του πάγκου των Ουόριορς για το Game 4 με τους Γκρίζλις. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και έπρεπε να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Ένας άμεσος βοηθός του, Μάικ Μπράουν, που την ίδια ημέρα είχε ανακοινωθεί πως αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού προπονητή στους Σακραμέντο Κινγκς, κλήθηκε να τον αντικαταστήσει. Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα επικράτησε στο τέλος κάνοντας το 3-1 στη σειρά. Ο Κάρι ήταν ο παράγοντας «Χ» της νίκης μιας και από τα χέρια του προήλθαν οι 50 από τους 101 πόντους των Ουόριορς, ωστόσο τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά χαμηλά με 6/11 δίποντα και 4/14 τρίποντα.

Μιλώντας μετά την λήξη του ματς, ο Κάρι στάθηκε στην αστοχία του, αλλά και στο γεγονός πως όλοι ένιωσαν να γίνονται... trade στους Κινγκς σε μία βραδιά. Φυσικά αστειεύτηκε για το γεγονός πως ο βασικό κόουτς ήταν ο Μπράουν και όχι ο Κερ.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Ιστορικά κακή βραδιά στο σουτ. (Ο Μάικ Μπράουν) έγινε heach coach δύο φορές μέσα σε 24 ώρες... Ένιωσα ότι γίναμε trade στους Κινγκς μέσα σε μία βραδιά. Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω όλο αυτό... Είμαι χαρούμενος για αυτόν,το κάλεσμα τελευταίας στιγμής λόγω της απουσίας του κόουτς Κερ. Ο προπονητής και οι συνεργάτες του είναι μαζί σε αυτό».

"I felt like we got traded to the Kings overnight."@StephenCurry30 joked with @JaredSGreenberg after Mike Brown stepped in as head coach for the Game 4 win. pic.twitter.com/SjxnVAXFoi