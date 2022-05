O Στεφ Κάρι ήταν ο απόλυτος ηγέτης του παρκέ για τους Ουόριορς στο Game 4 με τους Γκρίζλις, όντας υπεύθυνος για τους 50 από τους 101 πόντους που σκόραραν οι «πολεμιστές» για τη νίκη.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν άφησαν τους Γκρίζλις να φύγουν... με χαμόγελο από την έδρα τους, αφού κατόρθωσαν να ανατρέψουν την εικόνα του αγώνα στα τελευταία λεπτά για την επικράτηση με 101-98 και το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά. Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς σταμάτησε στους 32 πόντους έχοντας 6/11 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ενώ με το ένα και μοναδικό τρίποντο που πέτυχε στο αρχικό μισό, κατάφερε να περάσει στο Πάνθεον του ΝΒΑ (ένα ακόμη) με 500 σουτ από τα 7.25μ. στα playoffs!

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να ήταν άστοχος στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο εξελίχθηκε σε παράγοντα «Χ» της συγκεκριμένης αναμέτρησης, καθώς ήταν ο κύριος λόγος από τον οποίο προήλθαν οι μισοί (σχεδόν) πόντοι των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, οι 50 από τους 101!

Πρώτα από όλα, από τους 32 πόντους που σκόραρε ο Κάρι, οι 10 ήρθαν... σε clutch time, με τον 34χρονο γκαρντ να σημειώνει 10 πόντους έναντι 8 των Γκρίζλις στο τέλος, με την γραμμή των βολών να είναι... το σημείο του σε εκείνο το διάστημα. Ενώ κατάφερε να... βομβαρδίσει το καλάθι του Μέμφις έχοντας πέντε διαφορετικούς αμυντικούς πάνω του. Με κύριο «θύμα» τον Ντίλον Μπρουκς, στον οποίο σκόραρε τις 5 από τις 9 φορές που έκανε την προσπάθειά του.

Πέραν, όμως, του σκοραρίσματος, ο Κάρι μοίρασε 8 ασίστ. Ή καλύτερα οι συμπαίκτες του μετουσίωσαν τις πάσες του σε ασίστ, καθώς πέτυχαν 8 από τις 12 προσπάθειες που επιχείρησαν παίρνοντας τη μπάλα από τα δικά του χέρια.

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο Κάρι του Game 4 ήταν ένας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ηγέτης για τους Ουόριορς δίνοντάς τους σημαντικό προβάδισμα!

