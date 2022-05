Ο Μόντι Ουίλιαμς αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς του ΝΒΑ σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφτάνουν από αμερικανικά Μέσα.

Ο προπονητής των Σανς κέρδισε το βραβείο του καλύτερου προπονητή στο ΝΒΑ για την σεζόν 2021/22. Μετά την τρίτη θέση της κατηγορίας στην οποία τερμάτισε την περασμένη χρονιά, αυτή τη φορά... έκοψε πρώτος το νήμα.

Ο Μόντι Ουίλιαμς, βρισκόμενος στην κορυφή του πάγκου του Φοίνιξ, οδήγησε την ομάδα σε ρεκόρ franchise, αφού ολοκλήρωσε την σεζόν έχοντας καταγράψει 64 νίκες και 18 ήττες.

Την είδηση αυτή, μεταφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, όπερ και σημαίνει πως ο Ουίλιαμς απέχει μόλις λίγο από το να βάλει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή... στην τροπαιοθήκη του.

