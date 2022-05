Ο Τζέιμς Χάρντεν μέτρησε 31 πόντους και έσπασε το σερί των μέτριων εμφανίσεων που είχε στο σκοράρισμα τον τελευταίο καιρό.

Οι Σίξερς επικράτησαν των Χιτ στο Game 4 και έφεραν τη σειρά στο 2-2. Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ο κορυφαίους του ματς, σημειώνοντας 16 από του 31 πόντους στην τελευταία περίοδο του αγώνα. Σε 41 λεπτά συμμετοχής είχε 2/8 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 9/10 βολές, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε ένα ρεσιτάλ.

Μάλιστα με τους 31 πόντους του, έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 15 ματς με λιγότερους από 25 πόντους σε regular season και playoffs. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο τέτοιο σερί του μετά τη σεζόν 2011-12.

Ο Μούσιας που ήταν... υποτονικός μέχρι τώρα στα playoffs στο σκοράρισμα και βοήθησε παραπάνω με τις ασίστ του, ωστόσο πλέον το πράγμα ζορίζει στη σειρά με τους Χιτ και ο γκαρντ των Σίξερς δείχνει να ξυπνάει. Άλλο ένα ενθαρυντικό στοιχείο για τον Χάρντεν είναι η εξαιρετική επίδοση του στο τελευταίο δεκάλεπτο (16 πόντοι). Γιατί συνήθως στα playoffs ο Μούσιας ζορίζεται στην τέταρτη περιοδο των αγώνων, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα με τις άμυνες των αντιπάλων.

