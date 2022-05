Πραγματοποιώντας σπουδαίο κλείσιμο στο ματς, οι Φοίνιξ Σανς επιβλήθηκαν με 129-109 των Ντάλας Μάβερικς στο Footprint Center κι έφτασαν στο 2-0 στους ημιτελικούς της Δύσης. Μεγάλη εμφάνιση από τους Μπούκερ (30π., 4ασ.) και Πολ (28π., 8ασ.).

Το επί μέρους 40-26 των Σανς στη τελευταία περίοδο με τους Μάβερικς είναι ενδεικτικό της ανωτερότητας τους, όσο το Game 2 πλησίαζε προς το φινάλε του. Οι «Ήλιοι», αν κι ήταν πίσω στο σκορ το ημίχρονο, ανέτρεψαν τα δεδομένα στην επανάληψη, φτάνοντας τελικά στο 2-0 κόντρα στην ομάδα του πολύ καλού, αλλά χωρίς ιδιαίτερα στηρίγματα, Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ντέβιν Μπούκερ «κουβάλησε» επιεθετικά τους νικητές με 30 πόντους, 5/8 τρίποντα και 4 ασίστ, ενώ στους 28 πόντους με 8 ασίστ στάματησε ο Κρις Πολ. Πολύτιμη ήταν κι η συνεισφορά των Κράουντερ (7 ριμπάουντ) και Μπρίτζες (6 ασίστ) με 15 και 11 πόντους αντίστοιχα.

This whole sequence is chefs kiss. 🤌 pic.twitter.com/M6qLwZyRgV