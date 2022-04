Πριν από 36 χρόνια οι Μάικλ Τζόρνταν και Ντομινίκ Ουίλκινς είχαν... αναμετρηθεί σε ανοικτό γήπεδο και το θέαμα που πρόσφεραν ήταν μοναδικό.

Συγκεκριμένα οι δύο θρύλοι του ΝΒΑ είχαν αναμετρηθεί σε Exhibition παιχνίδι το 1986 στο Σεντ Λούις και από τότε έχουν «σωθεί» μερικά... σπάνια -αν μη τι άλλο- στιγμιότυπα.

Σ' ένα από αυτά, ο Ντομινϊκ Ουίλκινς είχε νικήσει κατά κράτος τον Μάικλ Τζόρνταν καθώς με μια μοναδική «ποδιά» τον άφησε... άγαλμα προκειμένου να καρφώσει τη μπάλα.

Όχι ότι ο «Air» δεν πήρε το αίμα του πίσω, καθώς «απάντησε» και με δικά του καρφώματα!

Here’s Dominique Wilkins @DWilkins21 cookin’ Michael Jordan in 1986 at an Exhibition in St.Louis.



If I come up missing you know who did it 😂🐐 (Sorry, Goat)



and He’s wearing Dark Powder Blue 1’s lol pic.twitter.com/z168eebA21