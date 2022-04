Μετά την νίκη επί των Τίμπεργουλβς στο Game 5 o Τζα Μοράντ μίλησε για το τελευταίο play της ομάδας του εξηγώντας το με μόλις 5 λέξεις!

Το τελευταίο play, το game winning για τους Γκρίζλις, ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Μοράντ. Για να φτάσει εκείνος μέχρι το καλάθι με κάτι παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο να απομένει στο ρολόι και να δώσει τη νίκη, αλλά και το προβάδισμα της σειράς (3-2) στην ομάδα του με 111-109 κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Σε ένα ματς που ο Τζα Μοράντ έφτασε μία ανάσα από το triple-double και ο προπονητής του γνώριζε πως έχει τον τρόπο και το... μομέντουμ να κρίνει το παιχνίδι. Οι δημοσιογράφοι στην συνέντευξη Τύπου θέλησαν να ρωτήσουν τον ηγέτη του Μέμφις σχετικά με το τελευταίο σύστημα που έφερε την μπάλα στα χέρια του από την επαναφορά του Μπρουκς.

Όπως φαίνεται κανείς δεν αναλώθηκε σε λόγια αφού του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής του του είπε «Go get a bucket Ja». Μόλις 5 λέξεις. Ή αν θέλετε καλύτερα «Βάλε ένα καλάθι Τζα». Μόλις 4!

Reporter: "Can you take us through the last play"@JaMorant: "Go get a bucket Ja" pic.twitter.com/DoLbVKOS8a