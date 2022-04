Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 δολαρίων τιμωρήθηκε ο ΝτεΜάρκους Κάζινς για την ενέργειά του στο Game 4 με τους Ουόριορς.

Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ των Ντένβερ Νάγκετς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια του τέταρτου αγώνα της σειράς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

΄Υστερα από μια απόφαση των διαιτητών ξέσπασε στον πάγκο της ομάδας του κλωτσώντας τις πετσέτες στις εξέδρες του γηπέδου.

Το ΝΒΑ δεν άφησε... ατιμώρητη τη συγκεκριμένα ενέργεια του «Boogie» καθώς αποφάσισε να τον τιμωρήσει με χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 δολαρίων.

Δείτε το χαρακτηριστικό περιστατικό

The NBA has fined DeMarcus Cousins $15,000 for kicking towels into the stands.



The incident occurred in the second quarter of Nuggets-Warriors Game 4.pic.twitter.com/KmRfqTpaqJ