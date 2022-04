Ο Τζα Μοράντ προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση, αναγνωρίζοντας την αξία του συμπαίκτη του, Ντέσμοντ Μπέιν.

Εκτός από παικτάρα, ο Τζα Μοράντ είναι και τυπάρα. Ο ηγέτης των Γκρίζλις πριν λίγες ώρες παρέλαβε το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ και διαδέχθηκε τον περσινό νικητή, Τζούλιους Ραντλ. Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις που λαμβάνει αυτή την τιμή. Ο head coach, Τέιλορ Τζένκινς έκανε την αναγγελία και ο Ντέσμοντ Μπέιν είχε το βραβείο, μία κρυστάλλινη μπάλα, με το logo των 75 ετών στο κέντρο της.

Όμως ο Τζα έδειξε την ποιότητα σαν άνθρωπος και σαν συμπαίκτης και αργότερα προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση. Άφησε το βραβείο στην κουζίνα του σπιτιού του Μπέιν και του έγραψε πως αξίζει το βραβείο, δίνοντας του το. Σίγουρα το κλίμα που επικρατεί στους Γκρίζλις είναι εξαιρετικό και αυτό φαίνεται και στο παρκέ, όπου όλοι οι παίκτες απολαμβάνουν την κάθε στιγμή, το κάθε ματς.

Ο Μοράντ είχε 27.4 πόντους, 6.7 ασίστ και 5.7 ριμπάουντ σε 33.1 λεπτά, ενώ ο Μπέιν μέτρησε 18.2 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 29.8 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ja Morant gave the MIP award to Desmond Bane ✊ pic.twitter.com/qQ3FRdLxJa

Desmond Bane's reaction to Ja Morant giving him the Most Improved Player award 👏 pic.twitter.com/kVJtutGpbr