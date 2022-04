Το Game 3 αποδείχθηκε ιστορικό για τον Τζέισον Τέιτουμ που «έσπασε» ρεκόρ 46 χρόνων, ενώ οι Νετς βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο παλεύοντας για μία πρόκριση... χωρίς προηγούμενο.

Οι Μπόστον Σέλτικς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα αλλάζοντας έδρα, με την σειρά να έχει μεταφερθεί στο Μπρούκλιν, και επικράτησαν των Νετς με 109-103 για να κάνουν το απόλυτο 3/3 και να απέχουν πλέον μία μόλις νίκη από την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τo Game 3 διέφερε από τα προηγούμενα δύο... όχι ως προς το αποτέλεσμα ή την απόδοση των δύο ομάδων, αλλά από τα δεδομένα που εμφάνισε μετά την λήξη του.

Πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με τον νεαρό σταρ της Βοστώνης να έχει πάρει την ομάδα από το χέρι και να την οδηγεί προς τα υψηλότερα σκαλιά! Παρέμεινε στο παρκέ για 45 λεπτά και σκόραρε 39 πόντους με 13/29 σουτ εντός παιδειάς και 9/10 βολές, τα οποία συνδύασε με 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα.

Jayson Tatum is the 1st Celtics player with at least 30 points, 5 rebounds, 5 assists and 5 steals in a Playoff game since Dave Cowens.



Tatum (tonight): 39p, 5r, 6a, 6s



Cowens (April 21, 1976): 30p, 17r, 7a, 5s pic.twitter.com/n6CBnXfEy0