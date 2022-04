Σπουδαία διάκριση για τον νεαρό παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, ο οποίος σύμφωνα με το The Athletic κατέκτησε το βραβείο του rookie της χρονιάς στο NBA.

Ο Σκότι Μπαρνς των Ράπτορς είναι ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης του NBA για τη σεζόν 2021-22, όπως μετέδωσε το The Athletic. Ο 20χρονος φόργουορντ μέτρησε φέτος 15.3 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά 35 λεπτά σε 74 παιχνίδια, ξεκινώντας σε όλα βασικός.

Ο νεαρός Αμερικανός είχε επιλεγεί στο νο4 του περσινού NBA Draft από την ομάδα του Τορόντο, δικαιώνοντας τελικά τους ανθρώπους του συλλόγου για την επιλογή τους.

Ο Μπαρνς βοήθησε τους Ράπτορς να τερματίσουν στην 5η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 48-34 κι άφησε πολλές υποσχέσεις αναφορικά με τα χρόνια που θα έρθουν.

