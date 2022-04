Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει κάνει μεγάλη πρόοδο με το πρόβλημα στην αριστερή του γάμπα, ωστόσο το report των Μάβερικς εξακολουθεί να τον χαρακτηρίζει «αμφίβολο» για το Game 4 με τους Τζαζ.

O Σλοβένος άσσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αριστερή γάμπα από τις 11 Απρίλη και η κατάσταση του έχει βελτιωθεί στα workouts τις τελευταίες μέρες, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες επιστροφής του. Οι Μάβερικς, άλλωστε, έχουν καταφέρει να βρουν τον τρόπο και να κρατήσουν την εικόνα τους ακόμη και χωρίς τον ηγέτη τους με το ρεκόρ απέναντι στους Τζαζ να είναι στο 2-1 μετά και το νικηφόρο Game 3.

«Δεν αισθάνομαι πόνο. Είμαι καλύτερα κάθε μέρα, πιο εκρηκτικός. Αισθάνομαι ότι μπορώ να παίξω σε κάθε παιχνίδι, αλλά είναι μεγάλο το ρίσκο, για αυτό δεν αγωνίστηκα ούτε στο Game 3» είπε λίγο μετά τον αγώνα ο Ντόντσιτς.

Παρά την βελτίωση της κατάστασής του, ωστόσο, ο Λούκα εμφανίζεται ακόμη ως αμφίβολος στα report των Μάβερικς, οι οποίοι έχουν σαφώς πρόθεση να τον προστατέψουν ενόψει της συνέχειας. Φαίνεται, λοιπόν, πως η συμμετοχή του θα κριθεί μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν το ματς με τη Γιούτα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (23/04, 23:00).

Luka Dončić (left calf strain) and Frank Ntilikina (illness recovery) are both questionable for Game 4 in Utah.



Tim Hardaway Jr. (left foot surgery) will remain out.