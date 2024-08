Τον Λούκα Ντόντσιτς ως τον απόλυτο σταρ τους... καλοβλέπουν οι Λος Άντζελες Λέικερς, όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποσυρθεί από την ενεργό δράση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Ringer».

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί αυτήν τη στιγμή να αποτελεί τον απόλυτο σούπερ σταρ στο Λος Άντζελες, ωστόσο οι Λέικερς έχουν αρχίσει να κάνουν τα πλάνα τους, για τη στιγμή της αποχώρησής του.

Και όπως αναφέρει ο Κέβιν Ο'Κόνορ, ο στόχος τους είναι να κάνουν δικό τους τον Λούκα Ντόντσιτς. Να επενδύσουν δηλαδή πάνω στον Σλοβένο και να τον μετατρέψουν στον franchise player της επόμενης ημέρας.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, αυτό το πλάνο μπορεί να μην πετύχει, μιας και οι Μάβερικς μετά και τους τελικούς της φετινής σεζόν, ολοένα και γίνονται καλύτεροι έχοντας τον Ντόντσιτς ηγέτη τους. Ωστόσο, η στάση των Λέικερς να κρατούν τα pick τους μακριά από κάποιο trade και να μην κάνουν ηχηρές κινήσεις, έχοντας τον ΛεΜπρόν στο ρόστερ, φανερώνει την πρόθεσή τους.

Θυμίζουμε πως ο Τζέιμς, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον γιο του, Μπρόνι από τη φετινή σεζόν, τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα γίνει και επίσημα 40άρης.

“[The Lakers] have their sights set on Luka Doncic in the future… But the Lakers might not trade in their future picks… They’re not going all in like you might expect many teams to do with LeBron James.”



— Kevin O'Connor 👀



(via @ringernba)pic.twitter.com/57l0ogSUli