Δεν ήταν η ήττα από τους Χοκς το μοναδικό κακό νέο για τους Χιτ. Ο Κάιλ Λάουρι τραυματίστηκε στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια του τρίτου δωδεκαλέπτου και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Ο Έρικ Σποέλστρα ανέφερε πως ο γκαρντ της ομάδας του θα κάνει περισσότερες εξετάσεις το Σάββατο για να φανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Στο Μαϊάμι ελπίζουν πως θα προλάβει να παίξει στο Game 4 μέσα στην Ατλάντα.

0 36χρονος βγήκε off 1:59 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, έχοντας σημειώσει 6 πόντους, 5 ασίστ και κατεβάζοντας 4 ριμπάουντ σε 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Μένει να δούμε αν το Μαϊάμι θα αναγκαστεί να παίξει κάποιο ματς χωρίς τον βασικό του point guard.

