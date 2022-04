Μπάρκλεϊ: «Ράπτορς, Μπουλς και Μάβερικς θα... σκουπιστούν» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ άρχισε από νωρίς τις προβλέψεις του για τα playoffs.

Κάθε χρόνο ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάνει τις προβλέψεις του, οι οποίες τις περισσότερες φορές στέλνουν τον κόσμο στον κουβά. Ο Sir Charles ξεκίνησε τα... δικά του και στα φετινά playoffs και... σταύρωσε ήδη τρεις ομάδες. Ο θρύλος των Σανς και νυν σχολιαστής του ΝΒΑ στάθηκε στις ομάδες που πιστεύει πως θα σκουπιστούν και διάλεξε Μπουλς, Μάβερικς και Ράπτορς. «Δυστυχώς οι Ράπτορς θα... σκουπιστούν, όπως οι Μπουλς και οι Μάβερικς», ήταν τα λόγια του. Και οι τρεις ηττήθηκαν στα Game 1 από Μπακς, Τζαζ και Σίξερς.

Μάλιστα νωρίτερα στάθηκε και στους Χιτ, λέγοντας πως η άμυνα τους είναι μια από τις αδυναμίες τους, αφήνοντας τους συμπαρουσιαστές του να αναρωτιούνται, αφού το Μαϊάμι πολλές φορές... τσακίζει κόκκαλα στην άμυνα όπως έκανε και με τον Τρέι Γιανγκ.

Charles Barkley believes these teams will get swept in the first round 👇#NBAPlayoffs #NBAonTNT pic.twitter.com/n0JDTqN0GR