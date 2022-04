Ο Ζακ ΛαΒίν περίμενε αρκετά. Συνολικά 478 αγώνες κανονικής περιόδου, προκειμένου να καταγράψει την πρώτη συμμετοχή του στα playoffs στο Game 1 ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Σικάγο Μπουλς.

To Game 1 ανάμεσα στους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς και στους Σικάγο Μπουλς θα είναι ιστορικό για τον Ζακ ΛαΒίν. Θα αποτελέσει την πρώτη συμμετοχή του στα playoffs μετά από 478 αγώνες στην κανονική περίοδο με τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Μπουλς!

Αυτός ο αριθμός... αναμονής αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού κανείς προηγούμενος δεν είχε αγωνιστεί σε τόσα πολλά ματς κανονικής περιόδου, δίχως να γευτεί την post season.

Τα 478 ματς του ΛαΒίν αντιστοιχούν σε 8 σεζόν, οι τρεις πρώτες στη Μινεσότα και οι άλλες στο Σικάγο. Μάλιστα οι Μπουλς δεν έχουν συμμετάσχει στα playoffs από τη σεζόν 2016-2017, όταν και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Μπόστον Σέλτικς με σκορ 4-2, μολονότι είχαν κερδίσει τα δύο πρώτα ματς της σειράς.

