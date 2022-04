Οι Τζαζ υπέπεσαν σε γκάφα κόντρα στους Μάβερικς, αφού έβαλαν έξι παίκτες στο παρκέ και δέχθηκαν τεχνική ποινή.

Μπέρδεμα με τους Τζαζ και τον προπονητή τους στο Game 1 κόντρα στους Μάβερικς. Οι Μορμόνοι κατάφεραν να κάνουν break στο Game 1 μέσα στο Ντάλας με κορυφαίους τους Μίτσελ και Μπογκντάνοβιτς, ωστόσο μια γκάφα τους έκλεψε την παράσταση στο παιχνίδι.

Μετά από μια επαναφορά, έβαλαν βρέθηκαν έξι παίκτες τους στο παρκέ και δεν γινόταν να γλιτώσουν την τεχνική ποινή. Την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτικοί.

The Jazz got a tech for six players on the court. pic.twitter.com/P4uzMdSU2d