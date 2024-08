Ο Σβι Μιχάιλιουκ μπορεί να πήρε τετραετές συμβόλαιο, αλλά μόνο ένας χρόνος είναι εγγυημένος

Ο Σβι Μιχάιλιουκ μπορεί να πήρε τετραετές συμβόλαιο από τους Γιούτα Τζαζ, ωστόσο αυτό έχει μπόλικες... παγίδες!

Το όνομα του Σβι Μιχάιλιουκ έχει συνδεθεί αρκετές φορές με διάφορες ελληνικές ομάδες. Ωστόσο, ο Ουκρανός φόργουορντ, πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, δεν το κουνάει... ρούπι από το ΝΒΑ.

Η πρόσφατη νέα συμφωνία του με τους Γιούτα Τζαζ, προβλέπει συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Ωστόσο, αφήνει πολλά ερωτηματικά. Μόνο το πρώτο έτος (έναντι 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων) είναι εγγυημένος.

Ενώ η τελευταία σεζόν (2027-2028) όχι μόνο δεν είναι εγγυημένη (όπως και οι προηγούμενες δύο, 2025-2026, 2026-2027), αλλά η ενεργοποίησή της είναι στα χέρια των Τζαζ.

Ο Μιχάλιουκ αγωνίζεται στο ΝΒΑ από τη 2018-2019, όταν έγινε μέλος των Λος Άντζελες Λέικερς.

Svi Mykhailiuk's four-year deal with the Utah Jazz includes three non-guaranteed years, a league source told @spotrac. The final season is also a team option



24-25: $3.5M

25-26: $3.675M (non-guaranteed)

26-27: $3.85M (non-guaranteed)

27-28: $4.025M (non-guaranteed, team option)