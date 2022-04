Νίκολα Γιόκιτς: «Δεν ξέρω που είναι το βραβείο του MVP, αυτά τα κανονίζει η γυναίκα μου»

Ο Νίκολα Γιόκιτς σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στο βραβείο του MVP που κατέκτησε για το 2021 και τόνισε πως... αγνοεί το πού βρίσκεται καθώς η γυναίκα του έχει φροντίσει το πακετάρισμα για την μετακόμιση.

Χάρη στις εξαιρετικές του επιδόσεις την περσινή σεζόν, ο «Τζόκερ» κατάφερε να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου για το 2020/21 και παρέλαβε το σχετικό βραβείο, πρώτο για την ιστορία του Ντένβερ. Ο σταρ των Νάγκετς διατηρεί ακόμη αυτόν τον τίτλο, ενώ βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους υποψηφίους και για την τρέχουσα χρονιά!

Με τον Μάικ Σίνγκερ να τον ρωτάει σχετικά με την νέα υποψηφιότητα και ένα πιθανό δεύτερο βραβείο, εκείνος απάντησε πως «αν συμβεί θα είναι τέλειο, ναι!».

Ενώ στην συνέχεια, σε ερώτηση για το που φυλάει το πρώτο του βραβείο, είπε: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω που είναι το βραβείο αυτή τη στιγμή, είμαι στη μέση της μετακόμισης και η γυναίκα μου φροντίζει για αυτά»!

