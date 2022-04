Απίστευτο περιστατικό: Διαδηλώτρια προσπάθησε να «κολλήσει» τον εαυτό της στο παρκέ (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στο ματς Τίμπεργουλβς-Κλίπερς, καθώς μια διαδηλώτρια ξάπλωσε στο παρκέ την ώρα του αγώνα και προσπάθησε να «κολλήσει» τον εαυτό της!

Αν μη τι άλλο ήταν κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί σε αγώνα ΝΒΑ. Ίσως και σε κανέναν αγώνα μπάσκετ.

Μία διαδηλώτρια θέλησε να εκφραστεί με τον... δικό της τρόπο, επιλέγοντας να βάλει κόλλα στην μπλούζα που φορούσε και να ξαπλώσει μπρούμητα στο παρκέ!

Το σκηνικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά προκαλώντας την απορία και των παικτών.

Με την παρέμβαση της ασφάλειας η γυναίκα απομακρύνθηκε από το το γήπεδο.

Δείτε τι έγινε

A fan was escorted off after attempting to glue themselves to the floor during the Clippers-Timberwolves Play-in Game pic.twitter.com/RreK0kjPSG