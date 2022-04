Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ πέτυχαν παρέα μια ξεχωριστή επίδοση κόντρα στους Μπακς.

Για άλλη μια σεζόν οι Μπακς ελπίζουν πως η φοβερή τριάδα των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ θα τους οδηγήσει στον τίτλο. Τα... ελάφια επικράτησαν των Σέλτικς και αγκάλιασαν την δεύτερη θέση της Ανατολής, με το Greek Freak να συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Η... μαγική τριπλέτα της ομάδας του Μάικ Μπουντενχόλζερ πέτυχε επίδοση που δεν έχει ξαναεμφανιστεί στην ιστορία του ΝΒΑ από τη σεζόν 1973-74 μέχρι σήμερα. Έγιναν η πρώτη τριάδα με 20+ πόντους, 8 + ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 2+ κλεψίματα, δείχνοντας τη μεγάλη συνεισφορά τους σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του Μιλγουόκι.

Τα... ελάφια είναι εκ των φαβορί για τίτλο και όποιος θέλει το δαχτυλίδι, θα πρέπει να μοχθήσει για να βγάλει τους πρωταθλητές εκτός μάχης, αφού δεν αστειεύονται.

Giannis, Khris, and Jrue are the first trio to have 20+ points, 8+ rebounds, 5+ assists, and 2+ steals in an NBA game since 1973-1974 which is when steals were officially tracked.



(via @NBAHistory) pic.twitter.com/41nkHn3Xnf