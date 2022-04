Παρελθόν αποτελεί από τους Ιντιάνα Πέισερς ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Κίφερ Σάικς.

Στην αποδέσμευση του 28χρονου γκαρντ, Κίφερ Σάικς, προχωρούν οι Πέισερς, όπως μετέδωσε το The Athletic.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Αρμάνι Μιλάνο πραγματοποίησε φέτος 32 εμφανίσεις στο ΝΒΑ με την ομάδα της Ιντιανάπολις, μετρώντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ ανά 17.8 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σάικς είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Πέισερς στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, παρ' όλα αυτά δεν θα συνεχίσει στο σύνολο του Ρίκ Καρλάιλ και θα μείνει ελεύθερος.

The Indiana Pacers are waiving guard Keifer Sykes, sources tell @TheAthletic @Stadium.