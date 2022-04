Ο Νοβίτσκι θυμήθηκε το τρίποντο του Κόμπι με το αριστερό χέρι: «Ο καλύτερος παίκτης που έχω δει» (vid)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι θυμήθηκε μία φάση μπροστά από τον πάγκο των Ντάλας Μάβερικς, όταν ο Κόμπι Μπράιαντ είχε αναγκαστεί να... αλλάξει χέρι προκειμένου να σκοράρει έξω από τα 7.25 μέτρα!

Ο θρύλος του ΝΒΑ και ένας από τους καλύτερους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες που έχουν αγωνιστεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού (αν όχι ο καλύτερος) γύρισε τον χρόνο πίσω και έφερε στο μυαλό του μία... καλαθάρα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ σε προσπάθεια για τρίποντο.

«Τον είχαμε κλείσει στην γωνία και ο χρόνος της επίθεσης τελείωνε. Η φάση γινόταν μπροστά από τον πάγκο μας. Ο Τέρι του είχε κλείσει το δεξί του χέρι και δεν μπορούσε να σουτάρει. Έμοιαζε να κολλάει. Όμως γύρισε από την άλλη πλευρά και επιχείρησε το τρίποντο με το αριστερό χέρι. Και η μπάλα μέσα σουτάροντας από τη γωνία. Και όλοι μας είχαμε μια έκφραση του στυλ 'Τι; Τι έκανε'» ήταν τα λόγια του Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος συνέχισε:

«Οι ικανότητές του ήταν απίστευτες. Δεν ήταν μόνο αυτό το σουτ, αλλά το σύνολο. Στα 20 χρόνια που βρέθηκα στο ΝΒΑ ο Κόμπι ήταν ο καλύτερος παίκτης που είδα και αντιμετώπισα...»

Dirk Nowitzki talks about the Lakers and Kobe Bryant’s legendary lefty three pointer.



“He was the probably the best player I’ve seen and faced.”

pic.twitter.com/74Yl0AwGhc