Ο Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς και ο Τρέι Γιανγκ των Χοκς αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Οι εντυπωσιακοί (και) στα τελευταία παιχνίδια των Νάγκετς και Χοκς, Νίκολα Γιόκιτς και Τρέι Γιανγκ, κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο του παίκτη της εβδομάδας για την δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η σύνθεση βγαίνει νικήτρια στην συγκεκριμένη κούρσα!

Ο σούπερ σταρ των του Ντένβερ και υπερασπιστής του βραβείου του MVP, έσπασε τα κοντέρ. Σημείωσε 34.8 πόντους με 17.3 ριμπάουντ και 8.5 ασίστ κατά μέσο όρο στο 3-1 που έκανε η ομάδα του στους 4 αγώνες που κλήθηκε να δώσει.

Από την άλλη, ο ηγέτης της Ατλάντα ήταν επίσης «διπλός» σε πόντους και ριμπάουντ. Μέτρησε 30.3 πόντους, με 10.8 «σκουπίδια» τα οποία συνδύαζε με 3.3 ασίστ ανά αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο οι Χοκς πήραν θετικό αποτέλεσμα και στα 4 ματς που έδωσαν.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Atlanta Hawks guard Trae Young have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 24 of the 2021-22 season (March 28 - April 3). pic.twitter.com/pqTbsyNJLi