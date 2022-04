Με τον NBAer Αλπερέν Σενγκούν η Τουρκία στο EuroBasket 2022

Η Τουρκία βρίσκεται σε αναζήτηση ομοσπονδιακού προπονητή ωστόσο ο Αλπερέν Σενγκούν έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εθνικής ομάδας ενόψει EuroBasket 2022.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της Τουρκίας ανακοίνωσε νωρίτερα τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή, Ορχούν Ενέ ενώ πληροφορίες από τη γειτονική χώρα αναφέρουν πως θα τον αντικαταστήσει ο Εργκίν Αταμάν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλπερέν Σενγκούν αναμένεται να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στο προσεχές EuroBasket (1-18/9).

Ο rookie των Ρόκετς εξήγησε πως θα επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από το τέλος της regular season ώστε να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Ακολούθως θα επιστρέψει στο Summer League minicamp των Τεξανών και θα γυρίσει στην Τουρκία ώστε να ενισχύσει την εθνική στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Φέτος ο Σενγκούν μετράει 9.4 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μ.ό. με τις «Ρουκέτες».

For those wondering, EuroBasket starts on September 1 and ends September 18. Rockets training camp will likely start the next week https://t.co/xcaA9TT3zv