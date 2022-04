Γνωστά έγιναν τα μέλη της κλάσης του 2022 στο Ηall Of Fame.

Μερικά ονόματα που θα βρίσκονται στην κλάση του 2022 που θα μπει στο Hall Of Fame είχαν αποκαλυφθεί όπως ο Τζινόμπιλι, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ και ο Τζορτζ Καρλ. Πλέον η επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την είσοδο ανακοίνωσε και τα υπόλοιπα μέλη της κλάσης του 2022.

Εκτός των τριών που αναφέραμε, στο Hall Of Fame θα μπουν οι Μπομπ Χάγκινς, Χιου Έβανς, Σουίν Κας, Μάριαν Στάνλεϊ, Λου Χάντσον, Τερίζα Σανκ, Λάρι Κοστέλο, Λίντσεϊ Ουόλεν, Ντελ Χάρις και ο πολύ γνωστός στην Ευρώπη Ραντιβόι Κόρατς.

Σχετικά με τους τρεις πρώτους ο Τζίνομπιλι έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα με τους Σπερς, έχει παίξει δύο φορές στο All Star Game, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος έκτος παίκτης, αποτελώντας την ήρεμη δύναμη του Σαν Αντόνιο των τίτλων.

Ο Χάρνταγουεϊ ήταν πέντε φορές All Star και μέλος κορυφαίας πεντάδας του ΝΒΑ. Ο Καρλ ήταν προπονητές σε πέντες ομάδες της λίγκας σε 27 σεζόν, φτάνοντας 22 φορές στα playoffs και είναι έκτος σε νίκες στο ΝΒΑ σαν προπονητής. Πήρε το βραβείο του προπονητή της σεζόν το 2013.

Τέλος ο Κόρατς ήταν MVP του Eurobasket του 2022, 4 φορές πρωταθλητής στη Γιουσκοσλαβία και 7 φορές πρώτος σκόρερ, ενώ έχει ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς με τη Γιουγκοσλαβία, δύο ασημένια σε Παγκόσμια και 2 ασημένια και ένα χάλκινο σε Eurobasket.

It’s official! Welcome to the Hall of Fame, @manuginobili 👏 #22HoopClass | #PorVida pic.twitter.com/TEUzGgbjuy